В Златоусте два художника рисуют гигантского оленя на фасаде жилого дома

На прорисовку деталей уйдет 200 баллончиков с краской

В Златоусте художники приступили к созданию мурала на фасаде девятиэтажного дома. Иван Крячко из Омска и Николай Касаткин из Озерска рисуют гигантские граффити с изображением сказочного оленя, который наклонился к сидящей девушке. Очертания композиции уже угадываются, скоро художники начнут прорисовывать детали. На это уйдет около 200 баллончиков с краской.



«Это будет символ природы, дух леса. В центре — человек. И покажем, насколько он мал по сравнению с могучим окружающим пространством, стихией. Изображение окутано тайной, оно хорошо впишется в городской облик, нежели какие-то более строгие рисунки», — рассказывает о граффити Иван Крячко.





На работу художникам требуется еще пять дней. Увидеть рисунок в Златоусте можно по адресу: Северо-Западный район, 2-й квартал, 21.

Отметим, что граффити создают в рамках областного фестиваля «Наш Mural». На протяжении всего августа художники в 13 городах области рисуют гигантские муралы на фасадах зданий. Часть работ уже сдана: новые граффити появились в Копейске, Миассе, Челябинске, Троицке, Магнитогорске, Усть-Катаве, Каслях и селе Кизильском.