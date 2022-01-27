В зале челябинского аэропорта установили копию самой древней в мире колесницы

Экспонат стал промо к фильму «Аркаим. Колесница времени»

В международном аэропорту им. Курчатова установили реконструкцию первой в мире колесницы. Фрагменты возницы нашли на Южном Урале в 1972 году, и анализ останков показал: находка старше колесниц Египта и Древней Греции. Экспонат в аэропорту стал промо к документальному фильму «Аркаим. Колесница времени», который выйдет в прокат в кинотетрах области 29 января.







Воссоздали экспонат научной археологической лаборатории ЮУрГУ «Археос», процесс работы над колесницей отобразили в фильме. Мастера полностью повторили древние технологии: не использовано ни одной металлической детали, а крепится все на клей из костей рыб и ремни из коровьей кожи.

«Это самая древняя подобная находка в истории. Модель, которую мы воссоздали — полностью аутентична, сделана на основе археологических материалов, которые накапливали археологи почти 50 лет. Это был большой исследовательский эксперимент, и он во всей красе показан в фильме», — рассказал руководитель лаборатории «Археос» Иван Семьян.

Экспонат полностью рабочий, во время научного эксперимента в него запрягали лошадей и даже ездили по лесам и степи.





Съёмки фильма проходили при поддержке Правительства Челябинской области и Фонда социальных и культурных инициатив 2020.

«Все интересуются арт-объектом, и не понимают почему он стоит именно здесь. Мы таким образом решили разбавить тематику нашего аэропорта и провести небольшую рекламу предстоящей премьеры фильма, чтобы гости области могли узнать о колеснице и, возможно, посетить премьеру», — поделилась учредитель «Фонда 2020» Ирина Текслер.

Колесница установлена на втором этаже аэропорта. На месте можно узнать историю экспоната, информация есть на подиуме. После премьеры колесница переедет в один из музеев Челябинска.





Посмотреть фильм приглашают уже 30 января в кинотеатр им. Пушкина, сеансы в 14:00 и 18:00. Вход свободный. После «Аркаим. Колесница времени» покажут и в других кинотеатрах региона.