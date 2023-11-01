В загородном районе Челябинска откроют академию танцев

В «Привилегии» смогут проводить соревнования профессионального уровня

В загородном районе Челябинска Твоя Привилегия откроется академия танца. Здесь профессиональные спортсмены и тренеры будут преподавать танцы совершенно разных направлений — от бальных до хип-хопа и боди-балета.



Всего в академии четыре больших зала с профессиональным покрытием — дубовым паркетом. Самый большой зал — 300 квадратных метров. В нем челябинское танцевальное сообщество сможет принимать и организовывать крупные танцевальные турниры в формате «профессионал — любитель».

Одна из целей академии — сделать танцы более доступными для всех и расширить танцевальное сообщество города.

На обучение уже набирают взрослые и детские группы. Но официальное открытие пространства планируется в декабре.