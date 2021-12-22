В южноуральской филармонии пройдет благотворительный спектакль

Зрители могут прийти на постановку с подарками, которые вручат детям на благотворительной елке

23 декабря в Детской филармонии Южного Урала пройдет музыкальный спектакль «СнежиНотки». На него гости могут прийти с подарком, который потом передадут детям на благотворительной елке.



Спектакль «СнежиНотки» — это семейная музыкальная постановка со специально написанной авторской музыкой, а сюжет — это реальные детские новогодние истории.

После спектакля в фойе филармонии откроется резиденция Деда Мороза, где можно загадать желание и сделать фото с главным новогодним волшебником.

Спектакль состоится в Детской филармонии в 15:00.