В Южноуральском кинотеатре открылся второй современный зал

Его оснастили современным «парящим» экраном

В городском кинотеатре Южноуральска оборудовали второй современный зал. Он получился камерным, на 16 мест. С комфортными креслами и современным „парящим“ экраном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.



Благодаря технологии «парящего» экрана полотно не крепится к стене. Поэтому оно будто парит в воздухе. При необходимости его можно откатить и освободить сцену.

На ремонт и техническое оснащение кинозала потратили семь миллионов рублей, финансовую поддержку оказал «Фонд кино». Зал сделан для небольших мероприятий. Например, чтобы смотреть фильм школьным классом и обсуждать его после показа.

На торжественном открытии зрителям показали документальный фильм «На одной линии» о жительнице Мариуполя и ее семье. Ленту представил продюсер, член Союза кинематографистов России Михаил Макаров.

Напомним, это второй модернизированный зал в южноуральском Доме кино. Первый открыли в 2019 году, она рассчитан на 64 зрителя и обошелся в пять миллионов рублей. Экран там полностью отодвигается, за ним сделана сцена.