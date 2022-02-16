В ЮУрГУ представили фильм «Аркаим. Колесница времени» и Большую энциклопедию Южного Урала

В презентации приняли участие общественный деятель Ирина Текслер и ректор ЮУрГУ Александр Шестаков

«Мы встретились сегодня с учеными, которые были авторами большой энциклопедии „История Южного Урала“. Это монументальный труд, который очень логично дополняет наш фильм. Девять томов об истории Южного Урала от каменного века до современности — подобной энциклопедии нет ни в одном регионе России. Я очень горжусь тем, что она издана. Наш фильм дал большой толчок к изучению истории, к открытиям и экспериментам археологов, о которых снят наш фильм. А ведь Аркаим — одна из деталей большой истории. Я считаю необходимым презентовать одновременно с фильмом и энциклопедию челябинских ученых. Мы собираемся сделать это в Москве, в Государственном историческом музее»,

— сказала учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

Сегодня, 16 февраля, научно-популярный фильм «Аркаим. Колесница времени», снятый документалистами телеканала «Моя планета», был представлен преподавателям и студентам Южно-Уральского государственного университета. Премьера фильма состоялась в Челябинске в конце января.Для тех, кто не успел посмотреть фильм в кинотеатрах города, пока шли бесплатные показы, это была возможность увидеть нашумевшую работу на большом экране. В зале было пятьсот студентов и преподавателей.Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков заметил, что созданная энциклопедия — первый проект такого уровня, аналогов которому нет в других регионах России, и он достоин того, чтобы быть оцененным на федеральном уровне. Кроме того, он дал свою оценку фильму «Аркаим. Колесница времени».

«События, о которых идет речь в фильме, — это результат огромного труда наших археологов. Никто не думал, что здесь, на Южном Урале, есть боевая колесница. Это открытие, которое подтвердил эксперимент по созданию колесницы, превратилось в великолепный научно-популярный фильм. Мы с вами являемся свидетелями базового научного открытия, которого никто не ожидал (и вокруг которого еще будет много споров). И как раз об этом создан потрясающий фильм», — отметил Александр Шестаков.