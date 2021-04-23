В ЮУрГУ открылась фотовыставка «Мое», где представлен образ Челябинска

17 художников за один день сделали снимки города

В Южно-Уральском государственном университете открылась выставка фотографий «Мое». В один день 17 художников вышли на улицы города и сделали снимки для этой экспозиции.

В прошлом году эти работы выставлялись в творческом центре «Клоповник», тогда горожане очень тепло приняли выставку.

«Каждый из нас видит город по-своему. Фотографы сделали по четыре снимка по темам: „Мой город“, „Мой двор“, „Мой путь“ и „Мой дом“. Когда мы открывали выставку, услышали много добрых слов. Нам говорили, что непривычно видеть знакомые места другим взглядом — с любовью и нежностью. Многие начали задумываться, почему считали город недружелюбным и неуютным», — поделился куратор выставки Роман Валитов.

Выставка работает в холле третьего этажа главного корпуса ЮУрГУ до 27 апреля. Вход свободный. Главное — иметь с собой маску и документ.

Напомним, что в Челябинске на этой неделе состоятся еще два масштабных урбанистических мероприятия: сегодня, 23 апреля, в сквере напротив главного корпуса ЮУрГУ откроется выставка Музея градостроительства и архитектуры Парижа «Павильон Арсенала», а 24 апреля пройдет конфест городского активизма «Давай так».