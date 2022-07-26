В Ясиноватой пройдет неделя дружбы с Челябинском

В Донбассе покажут видеопрезентацию о Челябинской области, проведут концерты и выставки

25 июля в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики начался цикл культурных мероприятий «Неделя дружбы Ясиноватая —Челябинск». Открыли акцию онлайн-выставкой местного художника Максима Ефременко. Сейчас в Донбассе планируют выступление детского симфонического оркестра Челябинска.



На картинах Максима Ефременко изображены улицы довоенной Ясиноватой, церкви и дома, которые пострадали во время бомбежек. Молодой художник написал цикл портретов погибших героев ДНР. С работами художника можно познакомиться в группе отдела культуры администрации Ясиноватой во «ВКонтакте» и в группе Минкульта Челябинской области.





Мероприятия в рамках акции будут проходить до 31 июня, но министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин отметил, что сотрудничество с Ясиноватой продолжится и в будущем.

«Скорее всего, „Неделя дружбы“ перерастет в „Год дружбы“. Некоторые мероприятия мы переносим, некоторые рождаются только сейчас, появляются новые задумки с двух сторон. Сейчас думаем над проектом, связанным с детским симфоническим оркестром Челябинска. Позже к нам приедут творческие коллективы и из самой Ясиноватой», — рассказал министр культуры Челябинской области.

Отметим, ранее больница в Ясиноватой получила пять аппаратов ИВЛ от Челябинской области, а на восстановление разбомбленных домов из региона отправили две машины стройматериалов.