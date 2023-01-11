Номинал Пушкинской карты в 2023 году — 5 000 рублей — был зачислен на 168 тысяч карт молодых людей одновременно в первых числах января. Об этом сообщили в министерстве культуры Челябинской области.
По данным ведомства, в Челябинской области на Пушкинские карты претендует почти 310 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, примерно половина из них оформили и пользуются возможностью посещать спектакли и концерты. Известна сумма, истраченная по Пушкинским картам с сентября 2021 года, — это более 226 миллионов рублей.
На ближайшую премьеру «Аватар: Путь воды» за счет Пушкинской карты попасть, к сожалению, не получится.
«В кино карта действует только на фильмы российского производства и советскую классику до 1991 года», — пояснила пресс-секретарь министра культуры Челябинской области Александра Третьякова.
Баланс Пушкинской карты можно запросить на «Госуслугах» в разделе «Культура» и приложении Почта Банка.
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