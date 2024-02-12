В воинских частях и колониях Челябинской области состоятся выступления российского рэпера Романа Чумакова, известного под псевдонимом Рома Жиган. Он представит новый сольный альбом, посвященный событиям в Донбассе и героям СВО, сообщает региональное отделение ОНФ.
Рэпер стал известен после победы в телешоу «Битва за респект 3», где получил награду из рук Владимира Путина. Своей музыкальной и творческой деятельностью старается донести до молодежи важность духовного развития и патриотического воспитания.
Роман Чумаков неоднократно выступал с концертами в зоне боевых действий, в том числе объехав более 50 воинских частей по всей России, а его песня «Русские идут» стала негласным гимном среди бойцов. За нее он получил от командира одного из подразделений новый позывной «7.62».
Добавим, что за последние несколько месяцев артист с концертами посетил более 106 колоний, среди которых лечебно-исправительные и лечебно-профилактические учреждения, а также более 10 управлений Федеральной службы исполнения наказаний.
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