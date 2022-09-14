В усадьбе Рябининых расскажут как менялась планировка Челябинска

Краевед Гаяз Самигулов покажет старые карты и планы города

17 сентября в Доме архитектора пройдет лекция «История планировочного развития Челябинска, роль реки Миасс в формировании города». Краевед и председатель общественного фонда «Южный Урал» Гаяз Самигулов покажет исторические планы Челябинска, начиная от крепости Челяба и заканчивая современными картами.



Важную роль в развитии города играла река Миасс. В разные годы она сильно влияла на развитие Челябинска. Гаяз расскажет как раньше выглядело и менялось русло реки. Зрители увидят острова и переправы, которых сейчас уже нет.

Гаяз Самигулов — кандидат исторических наук, специалист по планировке и председатель общественного фонда «Южный Урал». Написал более 50 статей о планировке, населении и материальной культуре Челябинска.

Лекция пройдет 17 сентября в 19:00 в усадьбе Рябининых. Вход бесплатный, нужно зарегистрироваться в телеграм-канале Дома архитектора.