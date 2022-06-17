В усадьбе Рябинина состоится «Птичья биеннале». Впервые в Челябинске

Это такой марафон современного искусства для птиц

В Челябинске впервые состоится «Птичья биеннале» — выставка специальных проектов, выполненных художниками для птиц. Среди арт-объектов — необычные гнезда, светящиеся яйца и даже кентавр на балконе. Художников в проекте пока участвует мало, поэтому в усадьбе Рябининых объявили опен-колл.

«Птичья биеннале — это непрерывный выставочный проект из Екатеринбурга, в котором художники создают произведения для птиц в естественной среде общения с ними — на улице. Предложить свои работы может любой автор, желающий попробовать новую практику, сделать непривычное высказывание или пересобрать свой artist statement», — сообщают организаторы.

Точные сроки опен-колла пока не названы. Проект «Птичья биеннале» будет выставляться в коммеморативном центре «Усадьба Рябинина» в течение лета.

Главное фото: хеппенинг для синиц «Близость», выполненный художественным объединением «Гуй». Кентавр и существо с птичьей головой у вечно открытого окна.