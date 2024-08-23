В усадьбе Рябинина проведут ярмарку народов Урала

Изделия из кожи, стрельба из лука, игра на бубнах и многое другое

В центре Челябинска в предстоящее воскресенье пройдет уральская ярмарка. Мастера представят изделия ручной работы, созданные по старинным технологиям, натуральную косметику и даже кокошники и тюбетейки. Секретами мастерства поделятся десятки ремесленников, художников и фермеров со всего Южного Урала.

Как рассказали в усадьбе Рябинина, именно местным народностям и посвятят предстоящее мероприятие. Помимо торговых рядов с парфюмерией, одеждой и домашними сыром, чаем и медом, челябинцев ждут выступления стрельцов из лука, мастеров фланкировки, артистов с бубнами, балалайками и варганом, а также мастер-классы по ткачеству, сухому валянию и изготовлению кукол.

Выступит на ярмарке и Театр кукол имени Вольховского. Артисты покажут спектакль «Бука» — трогательную и веселую историю о дружбе. Также из активностей готовят хороводы, катание на лошадях и фотосессию на ретрофотоаппарат.

Уральская ярмарка пройдет в усадьбе Рябинина 25 августа. Возрастное ограничение 0+.