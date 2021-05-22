В ЦПКиО имени Гагарина в Челябинске стартуют еженедельные танцевальные программы

Также жителей Челябинска научат танцевать под ритмы народов мира

В Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина в Челябинске стартуют традиционные еженедельные танцевальные программы, которые будут проходить на территории Летнего театра. Провести свой вечер активно жители Челябинска смогут уже сегодня. Подробнее рассказали в пресс-службе ЦПКиО.

«Каждую субботу и воскресенье с 16:00 до 18:00 на сцене Летнего театра будут проходить музыкально-танцевальные программы „Для тех кому за...“. По субботам это танцы под живой вокал, а по воскресеньям играет духовой оркестр»,— сообщили представители парка.

Также возвращается традиция танцевать под ритмы народов мира: каждое воскресенье в 19:00 в парке будут проходить бесплатные тренировки, во время которых все желающие смогут научиться танцевать у профессионалов и весело провести время.

«Берите с собой воду! Приглашайте подруг, детей, мужей и друзей и приходите на бесплатные тренировки на свежем воздухе!»— добавляют в пресс-службе ЦПКиО.

Кроме того, совсем скоро в парке стартуют традиционные кинопоказы под открытым небом. Более подробно представители парка пообещали рассказать чуть позже.