В центре Миасса выступит Леонид Агутин

Концерт пройдет на площади у администрации города 9 июля

Известный артист Леонид Агутин приедет в Миасс, чтобы поздравить жителей с днем рождения автомобиля «ЗиС 5В» — уральский грузовик еще называют «Захар». В субботу, 9 июля, артист выступит на площади у администрации города. После пройдет вечеринка со звездой столичного танцпола DJ Грува.



Праздник организует завод «Урал». В этом году на заводе отмечают 78 лет со дня выпуска первого автомобиля. На концерт приглашают заводчан и местных жителей. Вход свободный.

Праздник начнется в 18:00. В концерте участвует вокальный ансамбль «МП-3», стендап-комик Антон Борисов и творческие коллективы ДК «Урал». Выступление Леонида Агутина запланировано на 20:30. Завершится праздник салютом.

На время мероприятия движение транспорта по проспекту Автозаводцев от улицы Ферсмана до улицы Лихачева перекроют. С 18:00 до 23:00 объезжать просят по улице Романенко и улице 8 июля.

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Источник главного фото: сайт agutin.com; автор фото: Максим Никитин