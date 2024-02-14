В центре Челябинска откроют современный мобильный центр для туристов

Справочная служба разместилась на пешеходной Кировке

Открытие туристско-информационного центра состоится 15 февраля. В этот день жители и гости Челябинска смогут познакомиться с работой службы и посетить экскурсию по центру города.

«В Челябинской области активно развивается внутренний и въездной туризм, растет количество и качество мест размещения туристов, появляются новые точки притяжения. Мы видим интерес к нашим природным, индустриальным, культурным и архитектурным достопримечательностям и хотим помочь жителям и гостям региона спланировать комфортный и интересный досуг», — поделился Максим Мельников, генеральный директор АНО «Центр проектного развития», занимавшейся разработкой ТИЦ.

Организаторы центра надеются, что площадка станет местом притяжения не только экскурсоводов и туристов, но и челябинцев. Летом на базе туристского центра планируются открытые лекции и проведение презентаций. А с завтрашнего дня ТИЦ можно будет использовать для знакомства с регионом, организации экскурсионных маршрутов и предоставления оборудования для гидов.

Автор: Евгения Старцева