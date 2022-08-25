В центре Челябинска в выходные будут раздавать Пушкинские карты

С помощью нее молодые люди с 14 до 22 лет бесплатно ходят в кино и на спектакли

27 и 28 августа в центре Челябинска можно будет оформить Пушкинскую карту. В Арт-сквере и на Кировке появятся стойки «Почта Банка», и специалисты помогут зарегистрироваться в программе.



Напомним, что Пушкинская карта — это карта, с помощью которой обладатель может ходить бесплатно на спектакли, в кино, на выставки. Карту выдают гражданам России возрастом от 14 до 22 лет. В 2022 году на каждую карту государство перечислило 5000 рублей. Деньги можно потратить только на билеты в культурные учреждения. Обналичить сумму не получится.

В выходные для регистрации в программе понадобятся паспорт и СНИЛС.

Стойки «Почта Банка» будут работать: