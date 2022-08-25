27 и 28 августа в центре Челябинска можно будет оформить Пушкинскую карту. В Арт-сквере и на Кировке появятся стойки «Почта Банка», и специалисты помогут зарегистрироваться в программе.
Напомним, что Пушкинская карта — это карта, с помощью которой обладатель может ходить бесплатно на спектакли, в кино, на выставки. Карту выдают гражданам России возрастом от 14 до 22 лет. В 2022 году на каждую карту государство перечислило 5000 рублей. Деньги можно потратить только на билеты в культурные учреждения. Обналичить сумму не получится.
В выходные для регистрации в программе понадобятся паспорт и СНИЛС.
Стойки «Почта Банка» будут работать:
- 27 августа с 12:00 до 16:00 в Арт-сквере на фестивале «Неискусственно».
- 28 августа с 15:00 до 19:00 у сцены главпочтамта, где в выходные пройдет фестиваль уличных театров.