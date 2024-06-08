В центре Челябинска установят памятник адвокату Федору Плевако

Документы уже в процессе оформления

В сквере в центре Челябинска появится памятник знаменитому адвокату Федору Плевако. Проект уже согласован и одобрен губернатором Алексеем Текслером. Об этом на мероприятии, посвященном 90-летию адвокатуры Челябинской области, сообщила сенатор Маргарита Павлова.

Журналистам ИА «Первое областное» сенатор рассказала, что памятник появится в сквере в черте улиц Елькина, Воровского и Тимирязева.

«Предварительные согласования получены, сейчас идет процесс оформления документации в администрации Челябинска. Идея создания памятника принадлежит адвокатской палате Челябинской области, ее поддержал благотворительный фонд „Бирюзовый“, кто и аккумулирует средства на памятник»,— рассказала Маргарита Павлова.

Автором проекта является член Союза художников Москвы Антон Плохоцкий.

Дата торжественного открытия памятника знаменитому адвокату пока обсуждается.

Напомним, Федор Плевако родился в Троицке Оренбургской губернии, сейчас это город в Челябинской области. Он выиграл более 200 дел различной сложности. Адвокат не только прекрасно знал право, но и владел ораторским мастерством. А еще он был бесконечно добрым человеком и часто брался за дела простых людей бесплатно.