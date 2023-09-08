В центре Челябинска прошел Парад мод

Свои коллекции публике представили челябинские дизайнеры

На Кировке в центре Челябинска сегодня, 8 сентября, состоялся традиционный сентябрьский показ мод. Дизайнеры из Челябинска, Озерска, Омска, а а также бутики модной европейской одежды продемонстрировали авторские коллекции для дам и кавалеров любого возраста и комплекции, а также для детей.

В показе принимали участие и профессиональные модели, и те, кто прошел обучение в модельном агентстве «Эксклюзив». Концепция нынешнего, 19-го, парада мод заключается в том, чтобы показать городу не дорогие вещи, а одежду в стиле casual, на каждый день, которую при желании можно пойти и купить.



«Это не как высокая мода — посмотрел, получил удовольствие, но никогда ты не сможешь это ни надеть, ни подержать в руках. У нас очень демократичный проект», — отметила основатель проекта Светлана Клименко.

В этом году особое внимание дизайнеры уделили модным комплектам для школьников и впервые — для учителей. Причем, сами педагоги и вышли на подиум, чтобы продемонстрировать эти коллекции. В модном дефиле приняли участие больше ста моделей. Состоялось 16 модных показов от компаний, которые создали коллекции специально для дефиле ко Дню города.

В завершение дефиле на подиум поднялись финалисты телевизионного проекта телеканала ОТВ «Хочу к Пухову». Это десять человек, которые прошли сложнейшие операции, у каждого из них есть своя история преображения.

Запись трансляции Парада мод будет доступна на сайте 1obl.tv.