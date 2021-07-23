Компания «Ростелеком» и художник-каллиграф Дмитрий Бобров создали творческую коллаборацию. На центральных улицах Челябинска появятся три новых объекта стрит-арта, расписанные в стиле каллиграффити.
Директор Челябинского филиала «Ростелеком» Михаил Сергеев сообщил, что коммуникационные шкафы связи, расположенные на улицах Кирова, Красной, Цвиллинга, решено сделать объектами уличного искусства и зашифровать в изображениях некое послание челябинцам.
Автор эскизов, 22-летний челябинский художник Дмитрий Бобров, занимается современной каллиграфией больше полутора лет.
«Отличие современной каллиграфии от классической в том, что художник выражает себя через форму букв. Написанный текст, конечно, имеет значение, но это будет полная абстракция, прочитать графему, думаю, не получится. Каждый художник, отталкиваясь от скелетов букв, от базового стиля, создает свой, авторский», — рассказывает Дмитрий Бобров.
Новые объекты стрит-арта на гостевых маршрутах Челябинска будут готовы 2 августа.
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