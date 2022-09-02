В Челябинске пройдет фестиваль с модным показом, музыкой и салютом

Здесь молодым людям расскажут, чем заняться на Южном Урале

2 сентября в Саду камней пройдет «Молфест» — фестиваль, на котором расскажут, что делать молодым людям от 14 до 35 лет на Южном Урале. В программе смешивают образовательные встречи и развлечения. На одной площадке проведут лекторий, а на соседней — концерт, КВН и показ мод.



На площадке лектория поговорят о психологии, медиа и возможностях на Южном Урале. В 12:00 начнется трансляция лекции от российского общества «Знание» — расскажут, как сделать первый стендап и что такое искусство вне музея. После предприниматель Анастасия Никулина объяснит, как уже в студенчестве зайти в креативные медиапрофессии, а практикующий психолог Анна Эртель поговорит о том, как понять, что ты хочешь на самом деле.

С 15:00 начнется культурно-развлекательная программа на главной сцене. Вечером на ней выступят танцевальный коллектив ЮУрГУ Deep vision, театр моды МИДиС, команда КВН «Родня» из Кременкуля и кавер-группа VМЕSTE. После начнется вечеринка с диджеем Тимуром Икрамовым.

В 21:55 на набережной реки Миасс запустят фейерверк, он продлится пять минут.

Подробная программа фестиваля есть на сайте молфест. рф.