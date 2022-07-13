В центре Челябинска продают кофейню с кухней Clover Coffee

Заведению год. Ранее из этого помещения съехал CoffeeBox

В Челябинске продают кофейню Clover Coffee, которая находится напротив публичной библиотеки. Информация об этом появилась на сайте объявлений. Владелец кофейни готов расстаться с проектом за 2,5 миллиона рублей, в стоимость входит вся имеющаяся мебель и оборудование.



Кофейня Clover Coffee работает на проспекте Ленина, 61 около года. В общепите зал на 25 посадочных мест, большая барная стойка и кухня, где готовят завтраки. Из оборудования есть вафельницы, плиты, су-вид и гриль.

Владелец Артем Созыкин считает, что Clover Coffee — прибыльный проект. Готовый бизнес он готов отдать за 2,5 миллиона, и за год покупка может окупиться.

«Здесь возможно сделать не кофейню, а небольшое бистро. Помещение кухни достаточно большое», — рассказывает Артем Созыкин журналисту Первого областного информагентства.

Отказаться от бизнеса Артем Созыкин решил, так как большую часть времени занимается организацией событий. Артем является управляющим кинотеатра «Знамя» и задействован в других мероприятиях — например, был одним из организаторов «Российской студенческой весны» в 2022 году.

«Кофейня — это классный, но монотонный бизнес. Не для меня, мне интереснее сфера организации событий. Сейчас, например, занимаюсь фестивалем „Уличное кино“ в парке Гагарина», — рассказывает Артем Созыкин.

До Clover Coffee зал на проспекте Ленина занимала кофейня CoffeeBox. Владелец CoffeeBox Алексей Богум отлично знаком с помещением и помнит все плюсы и минусы локации.

«Главный плюс — это, пожалуй, трафик. Рядом большое количество государственных учреждений, офисов. Всегда есть кому зайти за кофе. „Якорь“ точки — „Золотое яблоко“. Посетители доезжают до публичной библиотеки на автобусе, поднимаются к магазину. Возвращаются обратно к остановке, по пути заходят в кофейню», — рассказывает Алексей Богум.

Предприниматель считает, что помещению необходим ремонт и перепланировка. Также важно, чтобы покупатель бизнеса имел опыт работы с кухней в общепите и смог наладить ее на небольшом пространстве. Алексею это сделать не удалось, поэтому он отказался от площадки в свое время.

«Здесь необходима четкая концепция и хорошая кухня. Одного кофе недостаточно, вокруг масса других кофеен. Когда здесь, в CoffeeBox, все было в порядке с кухней, получалась хорошая выручка. Вполне возможно делать на этой точке 50—70 тысяч рублей в день», — комментирует Алексей Богум.

Напомним, что также в соседнем здании готовится к открытию бистро «Популист». В начале июня выше по проспекту Ленина запустили ресторан Bistro Y.