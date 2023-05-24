В центре Челябинска открывается магазин «Вещеворот»

В Челябинске установлено 33 контейнера для сбора вещей, которые переполняются каждые два дня

Магазин «Вещеворот» на Кирова, 84, открывается сегодня, 24 мая. Это второй магазин проекта: первый работает на Северо-Западе (Чичерина, 35б).

Благотворительный проект «Вещеворот» собирает 40 тонн одежды и обуви в месяц. Контейнеры есть не только в Челябинске (33 штуки), но и в Магнитогорске, Сатке, Копейске. В 2022—2023-м количество точек сбора только в Челябинске увеличилось вдвое.

Экоактивисты, которые работают в «Вещевороте», считают своей миссией спасение вещей и раздают одежду бесплатно малоимущим (по воскресеньям и понедельникам) и по символической цене — всем остальным. Символической мы называем цену от 10 до 500 рублей. Дороже пятисот в магазинах вещей нет, даже если это норковая шуба.

«Это не бизнес, а благотворительность. Волонтеры в магазине не берут деньги в руки, это твердое правило. Покупатели сразу кладут рубли в кешбокс. Человек может заплатить и выше предложенной цены, это же донат. Вырученными деньгами мы расплачиваемся за логистику, работу грузчиков, аренду... На эти же деньги устанавливаем новые контейнеры. Это не торговля, мы просто спасаем вещи», — рассказывает руководитель уральского региона «Вещеворота» Наталья Выползова.

Что касается категории малоимущих, ими считаются матери-одиночки, многодетные семьи, люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию и недавно освободившиеся из мест лишения свободы. Востребованность «Вещеворота» у малоимущих такова, что очередь на бесплатную одежд по воскресеньям и понедельникам расписана на месяц вперед.

«Признать себя малоимущим — это сложно. Поэтому никаких справок о доходах мы не требуем, только документ, удостоверяющий личность. За девять с половиной лет работы проекта потребность в вещах не уменьшилась. По нашим правилам бесплатно можно взять вещи раз в полгода, по десять на каждого члена семьи», — поясняет Наталья.

Новый магазин расположен на Кировке слева от входа в ресторан KFS. Авторы проекта обещают праздничное открытие и ночные распродажи.