В центре Челябинска нашли старинные монеты и керамику бронзового века

Но это не значит, что крепость Челяба старше 1736 года

В центре Челябинска за зданием филармонии и картинной галереи завершились археологические раскопки. Возле новой челябинской набережной обнаружили каменные постройки XIX века, деревянные XVIII века и даже глиняные черепки эпохи бронзы. Находки были отчасти ожидаемы: этот участок входит в охраняемую территорию объекта культурного значения, именуемого «культурный слой Челябинска XVIII—XIX века».

Как тут оказались археологи?

Во дворике учреждений культуры стоял старый гараж, на месте которого запланировали построить новую репетиционную базу для ансамбля танца «Урал». По правилам застройки охраняемых территорий после сноса старого здания первыми участок должны прошерстить археологи. Так возле новой набережной оказались специалисты центра историко-культурных исследований «Астра».

Напомним, это «Астра» оберегала каменную стену исторической челябинской набережной во время строительства новой набережной за филармонией.



Вот так выглядел кусок исторической набережной в августе 2021 года. А на заднем фоне — тот самый гараж, на месте которого велись раскопки.

В результате спасательных, как называют этот процесс профессионалы, раскопок были найдены украшения, монеты XIX века, стеклянные бутылочки, отлитые вручную. А под деревянными настилами XVIII века, у самой границы с геологическим грунтом (то есть нетронутым слоем почвы) обнаружились черепки керамики, относящейся к бронзовому веку.

«Все находки сейчас в лаборатории, изучаются, датируются, каталогизируются. Керамика бронзового века — это следы присутствия поселения. Предполагаем, что само поселение могло находиться на месте здания картинной галереи или чуть южнее, метрах в ста. Но это не значит, что можно предполагать тысячелетнюю историю Челябинска. Мы отчетливо фиксируем поверхность 1736 года, потому что она перекрыта щепой и строительными настилами», — уточняет Артем Сляднев, руководитель раскопок.



Монетки, найденные при раскопках, сейчас обрабатываются в лаборатории «Астры»



Что будет с раскопом дальше?

Подобные находки для Челябинска не редкость. В разные годы в центре города были найдены керамические сосуды бронзового века и даже орудия каменного. Правда, столь хорошо сохранившихся стен в несколько вековых слоев не было. Территорию можно было бы превратить в археологический экспонат вроде музея под открытым небом, но в развитии такого проекта никто не заинтересован. По словам Артема Сляднева, находку можно было бы вписать в ансамбль новой набережной, чтобы популяризировать историческую среду и превратить в городской экскурсионный объект. Но для этого нужна заинтересованность города и застройщиков.

