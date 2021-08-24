В центре Челябинска нашли остатки вековой брусчатки

Находка обнаружилась во время благоустройства участка на улице Свободы

Во время благоустройства пешеходной зоны на улице Свободы, 72 рабочие сняли слой асфальта, под которым обнаружился фрагмент вымощенной камнем дорожки.

Сотрудники комитета охраны культурного наследия Челябинской области, как сообщается в их официальном сообществе сети «ВКонтакте», выдали комитету дорожного хозяйства города Челябинска предписание о прекращении работ на участке. Благоустройство продолжится, как только будет установлена историко-культурная ценность обнаруженного мощения.





Католический костел на ул. Свободы. Фото: фонд Исторического музея Южного Урала

По данным из фонда Исторического музея Южного Урала, эта дорожка проходила мимо стоявшего здесь католического храма, но в 1935 году храм уничтожили, а дорожка сохранилась до сих пор. Пока судьба находки неизвестна.

