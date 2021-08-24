Во время благоустройства пешеходной зоны на улице Свободы, 72 рабочие сняли слой асфальта, под которым обнаружился фрагмент вымощенной камнем дорожки.
Сотрудники комитета охраны культурного наследия Челябинской области, как сообщается в их официальном сообществе сети «ВКонтакте», выдали комитету дорожного хозяйства города Челябинска предписание о прекращении работ на участке. Благоустройство продолжится, как только будет установлена историко-культурная ценность обнаруженного мощения.
Католический костел на ул. Свободы. Фото: фонд Исторического музея Южного Урала
По данным из фонда Исторического музея Южного Урала, эта дорожка проходила мимо стоявшего здесь католического храма, но в 1935 году храм уничтожили, а дорожка сохранилась до сих пор. Пока судьба находки неизвестна.