В Троицке здание бывшей уездной ЧК станет объектом культурного наследия

Положительное заключение уже получено

Здание бывшей уездной чрезвычайной комиссии на улице Братьев Малышевых в Троицке, где работал сербский интернационалист Михаил Грбанов, станет объектом культурного наследия народов России. Положительное заключение о включении в реестр здание уже получило, сообщили в пресс-службе государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

«Здание, возведенное в начале XX века как жилой дом купца А. И. Кузьмина, имеет высокую историческую и мемориальную ценность, поскольку связано с деятельностью М. Л. Грбанова, начальника Троицкой уездной ЧК, работавшего в нем в 1920 году»,— уточнили в госкомитете.

На двухэтажном кирпичном здании с вальмовой крышей сохранились декоративные элементы в духе эклектики: бриллиантовый декор, рустованные пилястры, профилированные карнизы и венецианские окна. Кроме того, сохранились четырехпролетные кирпичные ворота с розетками, что является редким примером дореволюционной хозяйственной архитектуры.