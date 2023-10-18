В Троицке приступили к съемкам короткометражного документально-художественного фильма «Путь к свету» об известном религиозном деятеле и просветителе Зайнулле Расулеве. Об этом Первому областному информационному агентству рассказал руководитель творческого объединения «Кино по-троицки» Сергей Верховцев.
«Это будет короткий метр, документально-художественный фильм. Мы собрали большой материал о знаменитом мусульманском религиозном лидере Зайнулле Расулеве, в честь которого в Троицке ежегодно проходят „Расулевские чтения“. Что-то будет в кадре рассказывать историк, какие-то события из его жизни мы сможем показать кинематографическими средствами», — рассказал Сергей Верховцев.
Съемки начались во дворе Троицкого краеведческого музея: его стилизовали под тюремный дворик (здесь же снимали один из эпизодов сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым). По легенде, когда сосланного на каторгу Зайнуллу Расулева заковали в кандалы, те расковывались несколько раз прямо на ногах, и конвоиры, устав бороться, якобы разрешили ему идти так. Для этой сцены, по словам Сергея Верховцева, в Троицке нашли кузнеца, который выковал настоящие тяжелые оковы.
Троицк обладает мистической способностью превращаться в киношные декорации, стоит только чуть-чуть добавить соломы на асфальт: исторический облик старейшего города на Южном Урале, к счастью, почти не искажен современной застройкой. Это отмечали и продюсеры сериала «Плевако», и Сергей Безруков, снимавшийся в Троицке три дня. Этому рады и создатели нового фильма «Путь к свету», которые снимают кино в родном Троицке на собственные деньги.
В эту пятницу, 20 октября, в актовом зале Южно-Уральского аграрного университета (Институт ветеринарной медицины, Троицк) состоится премьера художественного фильма «Плевако. Адвокат страстей человеческих», актеры которого почти в полном составе снимались в массовке сериала «Плевако», и короткометражной ленты «Путевые заметки», который вышел зимой 2023 года. Оба фильма созданы независимым объединением «Кино по-троицки». После просмотра состоится творческая встреча со съемочной группой.
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