В Троицке начались съемки фильма о просветителе Зайнулле Расулеве

Это новый проект творческого объединения «Кино по‑троицки»

«Это будет короткий метр, документально-художественный фильм. Мы собрали большой материал о знаменитом мусульманском религиозном лидере Зайнулле Расулеве, в честь которого в Троицке ежегодно проходят „Расулевские чтения“. Что-то будет в кадре рассказывать историк, какие-то события из его жизни мы сможем показать кинематографическими средствами»,

— рассказал Сергей Верховцев.



