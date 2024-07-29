В Троицк съедутся рыцари, викинги и исконные жители Аркаима

Роли исполнят мастера реконструкций на масштабном фестивале

В Челябинской области совсем скоро откроют традиционный фестиваль исторической реконструкции «Южный рубеж». Как рассказали в пресс-службе Троицкого краеведческого музея, в этом году южноуральцам впервые покажут фрагменты из истории Аркаима, сражения Первой мировой и бои в зоне СВО.

Для гостей подготовят несколько временных площадок. В «Средневековье» участникам фестиваля покажут секреты кузнечного дела и искусства стрельбы из лука. На площадке «Археос» можно будет сразиться на мечах бронзового века и на скорость собрать модель боевой колесницы. Познакомиться с советской амуницией, снаряжением и работой сестер милосердия можно будет на мероприятиях, рассказывающих об истории Великой Отечественной войны. Последняя площадка будет посвящена локальным конфликтам. Здесь южноуральцам представят современное стрелковое оружие, беспилотники и патрульный автомобиль пограничной службы.

Помимо этого, южноуральцев ждут непрекращающиеся показательные бои, современные и советские фильмы, мастер-классы. Музыкальным сопровождением фестиваля станет фолк-группа «Переплут», использующая в своем творчестве старинные инструменты и средневековые мотивы.

Фестиваль реконструкции пройдет 10 августа на берегу реки Увельки в Троицке. Вход свободный.