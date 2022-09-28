В театре пройдет поэтический вечер отца челябинского рока

Музыкант прочтет стихи, которые так и не стали песнями

«Впервые будут звучать исключительно тексты — стихи, истории, небольшие повествования о том, как все это связано между собой. Многие имеют метафизический подтекст, какие-то достаточно лирические, парочка хулиганских. Всё это стихи, которые могли стать песнями, но не стали, не смогли и не стали, и даже те, которые смогли, но тоже не стали»,

— комментирует Юрий Князев.

В субботу, 1 октября, в Новом художественном театре в Челябинске состоится творческий вечер музыканта и первого в городе рок-продюсера Юрия Князева. Встречу приурочили к 60-летию артиста. Музыкант прочитает свои поэтические тексты, которые так и не стали песнями.Юрий Князев известен в неформальных кругах под псевдонимом Юрий Пупкин или Пупкин Падлюка Подлейший. Его также называют отцом челябинского рока: в 1987 году он основал авангардный Камерный оркестр «НИЧЕВО!», а позже — творческую мастерскую N и независимый инди-лейбл NProject. Юрий стал первым музыкальным продюсером в Челябинске: организовывал запись рокеров из области на лицензионные пластинки и помогал издавать их. До сих пор он занимается студийной работой и продюсированием музыкантов Челябинска.Кроме того, артист почти 15 лет колесил с концертами по Уралу. За всю жизнь «в столе» скопилось немало текстов, которые так и не стали песнями. Этот материал Юрий Князев прочтет на концерте вместе с актерами Олегом Барышевым (Театр драмы им. Наума Орлова) и Константином Таланом (НХТ).Концерт состоится 1 октября в 18:00 на сцене Нового художественного театра. Вход свободный.