В театре оперы и балета состоялся спектакль «Пиковая дама»

Мероприятие посетила Ирина Текслер.

Сегодня, 26 ноября, в челябинском театре оперы и балета в рамках фестиваля «Кармен», посвященного 180-летию П. И. Чайковского, состоялся спектакль «Пиковая дама».



В программе фестиваля — лучшие спектакли репертуара и концерты с участием звезд российской сцены. Мероприятие посетила супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.

«Фестиваль с каждым годом становится более престижным и узнаваемым. Является одним из самых ярких событий в культурном календаре Южного Урала»,— подчеркнула Ирина Текслер.

Отметим, что в связи с распространением коронавирусной инфекции, показ спектаклей проходит с соблюдением всех мер безопасности: наличие маски и рассадка в зале.