В театре Манекен сыграли премьеру «Король-Олень»

Как сказка с интригами превратилась в площадной спектакль с убийством на фоне ковра









Король Дерамо хорош, но несчастен. Потому что никак не может найти свою любовь.



Но с помощью челябинского литературного мастера Сергея Плотова итальянская комедия превратилась в русское юмористическое шоу с ковром, убийством и deus ex machina в финале. На сцене театра «Манекен» 16 сентября состоялась премьера — юбилейный, 60-ый сезон открылся спектаклем «Король-Олень». В основе — классическая сказка Карло Гоцци, экранизацию которой смотрел каждый советский гражданин.Но с помощью челябинского литературного мастера Сергея Плотова итальянская комедия превратилась в русское юмористическое шоу с ковром, убийством и deus ex machina в финале.

Для справки: deus ex machina, или «бог из машины» — это неожиданная, даже насильственно счастливая развязка, когда в сюжете вопреки всему появляется кто-то волшебный, спасает главных героев или оживляет умерших.

Анджела, возлюбленная короля и ее отец, второй советник и весьма слабый человек

Дурандарте - волшебник, резонер,

просто уставший от людей демиург

Клариче, дочь первого советника Тартальи, которая хочет суши и замуж

Зритель, который жизнью поплатился за разговоры по телефону во время спектакля. На самом деле - актер театра.

Большой Леандро с маленьким мечом ("холодно, si!"), возлюбленный Клариче, дочери Тартальи-злодея

Тарталья - злодей и отец. Не крестный, просто отец Клариче

И вот когда хэппи-энд уже невозможен, появляется deus ex machina -

волшебник. Не на вертолете, а в образе попугая. И такое бывает.

Напомним сюжет. Король Серендиппа по имени Дерамо хочет жениться. Но боится, что претендентки на его сердце безбожно лгут, желая оказаться на заветном троне. Тогда волшебник Дурандарте дарит королю заколдованного болвана, который смеется каждый раз, когда кто-то королю лжет в лицо. Король находит свою суженную Анджелу, вот только первый советник Тарталья в ярости. Он сам хотел жениться на девушке, а королю подсунуть свою дочь Клариче. И тут в дело снова вмешивается волшебник...«Король-Олень» театра Манекен — проект режиссера Сергея Овинова и слаженной группы постановщиков. Мы оказались на генеральном прогоне, буквально накануне премьеры.Зрители еще рассаживались, а актеры уже кричали где-то в глубине кулис «к черту», выталкивая на сцену велосипед с Натальей Кораблевой за рулем. Она тут — персонаж, придуманный, чтобы воплотить главную режиссерскую идею формы: спектакль о том, как ставят спектакль. Зрителям представляют, кто есть кто, погружают в контекст итальянской сказки.И по ходу пьесы постоянно напоминают, что они в театре — увязывая в полотно действия шуточки про невыключенные телефоны или вовсе врываясь в зрительный зал со своими проблемами, песнями, криками и даже убийством.Сценически «Король-Олень» решен просто, лаконично и ярко. Серые помосты дворца на колесах, луна из папье-маше и три потрясающих ковра-кулисы с оленем, горами и рыцарями в лесу. На этом фоне радужные костюмы героев выглядят феерично — с золоченой отделкой, бижутерией и разноцветными лентами. Убери фанерные стены Серендиппа (с двумя пэ, после спектакля этот факт невозможно забыть) и ничего не изменится, потому что все внимание берут на себя эти итальянские персонажи, si! А после музыкального попурри с фрагментами мелодий из комедий Гайдая («вы бы еще Чижика-Пыжика включили!»), все эти итальянские акценты в моей голове стали сплошь советско-турецкими «чьорт побьери».Артисты постоянно вываливаются из ролей и тут же со смехом возвращаются обратно. И кажется, что все их реплики не записаны в инсценировке, а импровизация чистой воды.И в какой-то момент я понимаю, что все происходящее на сцене — сущий балаган, вполне себе площадной театр. Вот зазывалы есть и жонглеры, клоуны и шуты, магические превращения и музыка громкая. Пара ширм, ковер и «Короля-Оленя» вполне можно повторить хоть на Кировке, хоть на открытой сцене Авиньонского фестиваля. А толпа радостно и задушить героя поможет, и песню про лесного оленя подхватит. Правда, некоторые шутки невозможно понять без русского бэкграунда, да и геополитический момент для поездки в Авиньон не очень удачный.Челябинское шоу Короля и Оленей (а их там сразу два, на самокатах) шутками и песнями рассказывает о вечных ценностях. О том, что добро побеждает зло, а любовь побеждает смерть. И только финал, увы, невыносимо и очень по-русски тревожен: а найдется ли в нашем мире такой вот усталый демиург, чтобы возиться с детьми, которые судьбами как спичками играются. А впрочем, уличный театр для того и нужен, чтобы вот такое немного страшное с шутками и песнями рассказывать.