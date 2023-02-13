В театре «Манекен» состоялась премьера «Мама»

Рассказываем, почему вам нужно (или не нужно) смотреть спектакль по семейной драме Зеллера

Актриса Ирина Смирнова в шелковой пижаме бежит по кругу в песочнице. В глубоком песке вязнут ноги, женщина падает на колени, встает, бежит. И снова падает. И кажется, что песка становится больше и больше, и она ворошит груды руками в поисках дорогих сердцу артефактов — школьного ранца, детских рисунков, цветных карандашей....Происходящее на сцене множится в ракурсах кинокамер, транслируется на экраны, давая крупный план. И песок уже лезет из всех щелей, засыпая зрителей, забивая глаза и горло бурей воспоминаний.Режиссер Игорь Бармасов и художник Екатерина Ламыкина устроили самую большую песочницу на сцене театра «Манекен». В песках времени тонет гранитный лев, лежит опрокинутая античная колонна и древняя ваза с ручками. Под слоями песка таятся демоны прошлого. И актеры периодически ныряют в это песчаное месиво — порыться в прошлом или закопать будущее.Расставим археологические флажки. Француз Флориан Зеллер написал драматическую трилогию «Отец. Мать. Сын». Каждая из историй посвящена краху семьи. Где-то не справляется отец, где-то пытается на себя руки наложить сын-подросток. А мать теряет смысл жизни и, медленно, рассудок.И вот спектакль «Мама» — как раз о женщине. Анна много лет в браке, ей за сорок и как жить дальше — непонятно. Дети выросли, муж опостылел, а былой красоты уже и в зеркало не разглядеть. Она выставляет окружающим счета за то, что жила только в их пользу, понемногу сходя с ума от невозможности быть дальше. В отчаянии она хватается за взрослого сына, его судьбу и любовь. Хватается в надежде, что ее любовная связь с сыном окажется сильнее его плотских желаний. Она звонит ему, зовет обедать в выходные и сокрушается, что общается лишь с автоответчиком. А потом узнает, что парень поскандалил с девушкой, одобряет его действия и заботливо обвязывает ему шею шарфом.Игорь Бармасов придумал снять как-будто кино. Сцена обставлена камерами по периметру, снуют техники, трещат рации, раздаются окрики «Не видим на площадке Анны!», «Свет, камера, мотор!», «Сцена первая, дубль второй». Кажется, это самый безопасный взгляд на происходящее — через линзу камеры, подальше от этого гнетущего одиночества и агонии.За развитием событий сложно следить, особенно если вы не знакомы с литературным источником. Две комнаты, соединенные раздвижной дверью. Ширмы, чтобы менять сцены. Одинаковые столы и окна насквозь. Черно-белая картинка, коллекция белых телефонов. И история скручивается из классического «муж пришел домой позже положенного». Он оправдывается, она наседает. Она бросает обвинения и оскорбления. Он — плещет ей в лицо воды и замахивается. Зрители замирают, но тут режиссер дает команду: «Стоп, второй дубль!» Тут стоило бы отпустить всех покурить.Между дублями — музыкальная пауза. В песок на шпильках шагает Екатерина Ламыкина. На ней вечернее платье с вырезом до края приличного. Она обнимает микрофон и начинает петь что-то на французском. Музыка играет чуть громче положенного, песня льется дольше желаемого. Понимаю, что техникам нужно перестроить сцену внутри, за ширмами. Но хочется, чтобы в песках времени маялась не только красотка в платье. Может, танцующую пару в центре?Первый акт — вязкий, серый и монотонный, как само существование главной героини. Она очень заманчиво швыряет в окно посуду, вещи, бумаги. Женщина, а ты уверена, что выставила всем правильные счета? А за что будешь платить ты? Развлекает трехмерная картинка с камер и анимация в музыкальных паузах (видеоарт Николая Борисова, того самого, что делает «Очень плохой театр»). В абстрактных переплетениях цветочных лепестков вдруг появляется скрипка и сама скрипачка с голыми ногами. А потом цепочка картин уносит зрителя куда-то в поля, мимо высоких деревьев, мимо плакатов с разбитыми сердечками к... черно-белым стенам квартиры, где снова приходит запоздалый муж, где подслушивают под дверью, где колко шутят и едко смеются, пьют десятую чашку кофе и мешают снотворное с алкоголем. Где появляется женщина в красном и женщина, что пьет из горла. Вот только ущипните себя — вы это точно видите?Вы так до конца и не узнаете, какая из сцен была в реальности, а что осталось в черновиках и больных мыслях героини. Вот был скандал или убийственно милый оскал? Что пили — воду или вино? А красное платье — оно вообще куплено или осталось у Анны в воображении? Женщина правда сходит с ума или притворяется, чтобы удержать близких на привязи? Трудно смотреть историю, в которой герои устали друг от друга. От сцены, от песка, от прозрачных кружек, белых телефонов и французских песен. Трудно, для тебя в этой истории много личных триггеров или нет ни одного.Новый спектакль «Манекена» получился очень европейским — он многомерный и при этом лаконичный, скрупулезный в деталях и тонкий, как французский парфюм с раскрывающимися нотами шлейфа. И если во время просмотра вас не торкнуло, то догонит потом, через час или день. А что станет триггером: новостной заголовок, забытая детская игрушка или чужой волос, снятый с пиджака — тут уж дело случая.Но не забывайте: тут же кино снимают. Так что в любой момент можно встать, вытряхнуть песок из туфель и отправиться в гримерку. Чтобы сыну позвонить и позвать на ужин в выходные.