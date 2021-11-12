В театре «Манекен» объявили конкурс детских рисунков

Акция стала частью подготовки к новогодней премьере — спектаклю «Гринч»

Перед Новым годом в челябинском театре «Манекен» состоится премьера сказки «Гринч». Спектакль основан на сказке Доктора Сьюза (писатель Тео Гайзель) о том, как злой и несчастный Гринч как-то похитил Рождество. Премьера «Гринча» назначена на 20 декабря. А пока среди зрителей объявлен конкурс.

События истории разворачиваются в городке Ктотограде. Это чудесный городок, где живут приветливые, дружелюбные соседи, которые обмениваются подарками, вместе пекут печенье и украшают улицы огоньками. И они не обычные жители, а очаровательные «ктошки»

Вот зрителям и предлагают нарисовать городок и его обитателей. Всех вместе и каждого по отдельности. Конкурсные работы могут выполнить дети и взрослые в любой технике — рисунок, графика, что угодно. Фотографии и цифровые копии работ нужно отправить на tk@kultura174.ru или в директ группы театра «Манекен» во «ВКонтакте». Лучше, если к своему рисунку вы допишете какую-то историю. Работы принимаются до 31 декабря. Лучшие будут вывешены в фойе театра и транслироваться на экранах перед театром. А приз зрительских симпатий получит проект, собравший больше всего лайков и комментариев в галерее конкурса.

Не забудьте указать фамилию, контактные данные и возраст автора. И ждите премьеру, билеты на новогоднюю сказку «Гринч» уже в продаже. Спектакль будут играть почти каждый день перед Новым годом — в 10:00, 12:30, 15:00, 18:00.