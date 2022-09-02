В театре Челябинской области появятся спектакли для незрячих

Действие на сцене будет сопровождаться тифлокомментированием

В театре «Омнибус» в городе Златоусте запускают новый проект: спектакли с тифлокомментированием. Благодаря этому с постановками смогут познакомиться незрячие зрители. Реализуют проект на средства гранта по программе людей с нарушением зрения «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».



Как сообщили в министерстве культуры Челябинской области, спектакли с комментированием запустят с 9 октября. К этому времени в златоустовскую драму привезут необходимое оборудование для проекта, приедет специалист-тифлокомментатор. Все это поможет слабовидящим зрителям получить полное представление о происходящем на сцене.

В рамках проекта тифлокомментарии появятся на четырех спектаклях из репертуара: в комедии-фарсе «Ход конем», комедии «Мнимый больной», трагикомедии «Старший сын. Встречи в предместье» и музыкальной сказке «Иван-царевич и Серый волк».

В дальнейшем в театре появится индукционная петля для людей с нарушением слуха. Она будет располагаться со второго по десятый ряд зрительного зала.