«В стриптиз‑клубе интима нет» 18+

На условиях анонимности владелица челябинского стрип‑клуба — о том, как устроен этот бизнес

Владелица закрытого на лето челябинского стриптиз-бара завела телеграм-канал, где откровенно рассказывает, как становятся танцовщицами, сколько они зарабатывают, почему самое сложное — это общение и чем заканчивается карьера стриптизерши. Мы пригласили автора в редакцию, чтобы поговорить о культуре стриптиза, и узнали много нового.



Беседа состоялась на условиях анонимности. Стоит лишь сказать, что наша гостья (назовем ее мисс С) совсем не похожа на владелицу стриптиз-бара. Это обычная девушка лет 30 в очках. На встречу она пришла в легком летнем комбинезоне и сандалиях.

— Как-то иду по торговому комплексу, смотрю — а навстречу мне, допустим, Владимир. Наш постоянный клиент. Идет с женой, ребенком. Не здороваюсь, конечно, — с ходу начинает рассказывать мисс С.

Мисс С и журналист

Мисс С открыла стриптиз-клуб в центре Челябинска год назад.

— Идея открыть стриптиз-бар началась чуть ли не с шутки. Я много лет занималась пилоном, часто ходила в стриптиз-клубы как гость. Мне там больше нравилось, чем в обычных барах. Что делать в баре? Просто пить? В стриптиз-клубе намного интереснее: могу и отдохнуть, и выпить, и немного пообщаться, и угостить кого-то. Вариантов отдыха много. Но открывать что-то свое даже в мыслях не было. Это ведь история про больших серьезных дядь, а не про меня.

Но в 2021 году я познакомилась со своим бизнес-партнером, и все завертелось. И вот я уже ищу помещение, делаю ремонт и думаю, а не пора ли мне съехать из моей квартиры…

— Из квартиры зачем переезжать?

— У меня были опасения, что ко мне домой придут коллеги — владельцы других стриптиз-баров. Скажут что-то типа: «Четыре стриптиз-бара для центра Челябинска — это многовато. Куда ты влезла, девочка?»

— Кто работает танцовщицами?

— Это обычно студентки, 18—22 года. Они могут учиться в колледже или в университете. Эта работа привлекает тем, что смены ночью: ночью работаешь, а утром на пары. Но… у девочек не остается сил: многие пропускают учебу.

— И девушки приходят по объявлению?

— Танцовщиц найти очень сложно. Ни одна девочка, которая занимается на пилоне в спортивных залах, не пойдет в стриптиз. У таких людей принципиальная позиция, говорят: «У нас — спорт! А у вас — разврат!» Так и у нас нет разврата…

В зале сидят мужчины, девушки, общаются. Нет такого, что зашел — на одном диване совокупляются, на другом онанируют, на третьем еще что-то. Но разве объяснишь…

Если разместить объявление о поиске танцовщицы на «Авито», отклик будет один за месяц. Поэтому обычно набирают хостес (это сотрудники, которые встречают гостей и провожают к столику. — Прим. ред.), а потом предлагают уже на выбор: хостес или танцовщица. Все выбирают первое, потому что у новеньких всегда шок: нужно танцевать и раздеваться. Хостес раздеваться не надо. Девушка без этого может заработать 10 тысяч за ночь. Ей нужно просто общаться с гостями, пить алкогольные или безалкогольные коктейли — это называется консумация.

— Как это происходит?

— Приходит гость, к нему за столик подсаживается девушка, разговаривает с ним и предлагает: «Давай выпьем? Если хочешь, можешь угостить меня коктейлем». Если гость соглашается, подходит официант, уточняет, согласен ли гость оплатить коктейль за девушку, если да — беседа продолжается. Девушке за каждый коктейль идет процент. Некоторые дамы могут за ночь 20 коктейлей одолеть. Не обязательно алкогольные, я не заставляю пить литры виски.



Если гость не согласится оплачивать коктейль, девушка тоже с ним останется. Из бара его мы выводить не будем. Хочет просто смотреть — пусть смотрит.

Русский стриптиз — это прежде всего общение, коммуникация двух людей. Не только у девочки на сцене с гостем, но и у девочки с гостем за столиком.

— Если все новенькие работают в качестве хостес, откуда берутся танцовщицы?

— Танцовщицы зарабатывают намного больше. «Танцули» должны несколько раз за ночь выйти на сцену и исполнить танец на шесть минут. Если идут в приват-комнату, то это дополнительные деньги. Может выйти за ночь 60 тысяч, может больше. 140 тысяч рублей — это был рекорд в нашем клубе.

И вот девочки-хостес, пока никого в клубе нет, забираются на сцену, лезут на пилон, дурачатся… Когда я вижу, что им нравится, я им предлагаю стать танцовщицей. Разницу в зарплате они и так чувствуют.

— Разве стать танцовщицей легко? Мне казалось, тут нужна какая-то база.

— Обычно приходят девушки без подготовки. Из десяти девушек только одна занималась танцами — и то народными или хип-хопом. У клуба есть хореограф. Перед выходом девушек нужно научить работать на пилоне, ходить на стрипах — это туфли на гигантской платформе. Перепад каблука и платформы очень маленький, и стрипы удобнее туфель на шпильках. Но нужно приноровиться. Как-то у меня девушка подвернула ногу на сцене, оказывали первую помощь.

Перед сменой нужно минимум три репетиции. За это время учат базовым моментам. Этого, конечно, мало, но от девушек и не требуют выполнять какие-то акробатические трюки. Ведь стриптиз — это про общение. Если девочке самой захочется чему-то научиться, освоить, она научится. Но многие в этом не видят смысла.

Мисс С много лет занималась пилоном



— Вы упомянули, что русский стриптиз — это в первую очередь общение. О чем девушки говорят с клиентами?

— Да, больше про общение. Танец уходит на второй план. Гости приходят пообщаться с девушками, и нужно быть не столько хорошей танцовщицей, сколько психологом.

К нам приходят мужчины 25—40 лет. Это обеспеченные люди, либо руководители, либо бизнесмены. Многие так и приходят: в пиджаках и галстуках, серьезные. Новенькие часто стесняются даже подойти к ним.

Гости рассказывают о жизни, о работе, о делах, о планах. Некоторые говорят про жен, про детей. Даже фото детей показывают.

— А если девушки стесняются, что делать?

— Мы помогаем поднять самооценку. Сколько было историй, когда приходит маленькая серая мышка, которая через три месяца превращается в «девулю», способную закрыть рот любому мужчине.

Девушки в клубе — хозяйки, королевы вечера. Каждая красива. Никто не ползает под ногами, клянча деньги. Совсем нет. Это мужчины пришли к ней в гости, чтобы увидеть ее красоту. Если девушка не хочет уединяться с мужчиной — не пойдет. Были случаи, когда гости выпрашивали приват, предлагали заплатить и десять, и двадцать, и шестьдесят тысяч. Но девушки отказываются.

— Девушки выбирают, с кем общаться, или мужчины?

— Тут интересный момент. Гости теоретически могут выбирать девушек, но у них не всегда есть такая возможность. Это как в анекдоте: если наедине с девушкой ты обнаружил на ней комплект белья — значит, не ты решил, что у вас будет секс. Если девушка подсаживается к тебе сама, предложила выпить по коктейлю — это она тебя выбрала.

— Алкоголь, танцы, мужчины, работа ночью, большие деньги… И долго девушки работают в таком режиме?

— Совсем недолго. В среднем 3—6 месяцев. Кто-то задерживается на несколько лет, но редко. Если девушка — студентка, есть несколько сценариев. Исключим истории, когда девушки связываются с запрещенными веществами. Тут, думаю, и так все понятно.

Кому-то удается уйти из сферы с гордо поднятой головой. Некоторые девушки в стриптиз-клубах находят себе парней и выходят за них замуж и уходят из клуба (мужья запрещают работать дальше). Или девушки накопили столько, сколько им нужно, и уходят в другие сферы делать свой бизнес. Редко, но бывает.

К сожалению, многие девушки уходят в мужские SPA-салоны. Это был какой-то стандарт пару лет назад. В SPA они зарабатывают еще больше денег, мне не заманить обратно.

— Делать массажи, в том числе эротические, проще, чем танцевать в клубе?

— Так и есть. В стриптизе нужно много вкладываться в себя. Макияж, костюмы, репетиции. Это физически сложная работа — выходить три-четыре раза в неделю в ночную смену сложнее, чем кажется. Танцевать у пилона — большая физическая нагрузка. Все танцовщицы с накачанными бицепсами.

В SPA совсем другая история. Сама я там не была, рассказываю, что слышала от знакомых. Ты сидишь на диване, приходит гость, всех массажисток выводят. Если тебя выбрали, делаешь массаж (минимум 3000 рублей), потом гость может оплатить и всю ночь. После работы в SPA-салоне девушки уже не хотят возвращаться в клуб.

— Вы упомянули, что занимались пилоном. А сами выходили в качестве танцовщицы?

— Мне предлагали, но я всегда отказывалась. Не хочется нарушать субординацию. У меня другие задачи, я — руководитель.





— У стриптиз-сферы есть какой-то криминальный налет… Было вам когда-нибудь страшно?

— Да, когда охрана случайно пропустила в зал гостя с оружием. Он напился, вытащил ствол, махал им, лез на сцену… Кричал, перечислил все свои регалии. Срочно звонили ребятам из охраны, чтобы помогли с ним разобраться.

Это было очень страшно. Не только за себя, но и за гостей, за девочек. Ты чувствуешь мегаответственность за их безопасность. Охранника, который пропустил этого человека, мы тут же уволили.

— Гости часто скандалят?

— Всякое бывает. Как-то мужчина очень долго и громко возмущался, что девочки выпили слишком много коктейлей за его счет. Так громко кричал, что все попрятались от него в гримерке.

История такая: он угощал девушку коктейлями, а потом раз — и ему принесли счет на 10 тысяч рублей. К слову, не самый большой счет. Мужчина заявил, что мы записали лишнее. Мы так, конечно, не делаем. Каждый раз, когда гость угощает коктейлем, официант подходит подтвердить заказ.

Но самый мой любимый контингент — семейные пары. Вот с ними проблем обычно нет!

— Много семейных пар приходит?

— Достаточно. Я уже шучу, что на входе надо сделать детскую зону.

Пара в клубе — это всегда феерично. Обычно приходят те, кто лет десять вместе, и хочется чего-то новенького. Мужчины в таких случаях ведут себя скромно, а вот женщины зажигают по полной: она и пенное шоу закажет, и две девушки в приватной комнате будут танцевать для нее, и под овации засунет девушке в чулки купюры.

Однажды я стала свидетелем ссоры между мужем с женой: женщина сходила на шесть приватов, а мужчина — только на один и хочет больше. Вот так.

— Женщины одни заглядывают? Без мужчин?

— Девушек иногда пускаем, но редко. Это обычно не приветствуется, охранники настораживаются, могут не пустить. Из соображений безопасности. Вдруг пришла дамочка, которая решила, что ее муж здесь отдыхает, и собирается закатить сцену. К счастью, у нас таких случаев не было. Девушек иногда пускаем.

— Студенты бывают? Или клуб только для обеспеченных людей?

— Студенты почти не ходят. Редко зайдут, пиво выпьют, всемером кое-как соберут на один приват и уйдут. Я бы и рада порадовать парней, но надо понимать, в какое заведение вы идете, сколько нужно брать с собой.

— Чем американский стриптиз отличается от российского?

— Если российский стриптиз — это больше про общение, в Америке на первом месте танцы, акробатика. Кроме того, в Америке эта тема не табуированная: в соцсетях стриптиз-баров показывают лица девушек, они не скрываются. У нас совсем другое отношение. Я как-то хотела отправить девушек на промоакцию — просто флаеры раздавать. Все отказались. Мол, увидят, загнобят, изобьют, выгонят из дома. Это меня все еще расстраивает. Неужели танцы настолько порицаемы?

Мисс С никогда не работала танцовщицей в собственном стриптиз-клубе



— Стриптиз-клуб — это легальный бизнес?

— Легальный. Стриптиз — это танец. И интим-услуг в нашем клубе нет, это прописано в правилах. Но не все это понимают. Телефон нашего заведения есть в «ДубльГисе», и нам часто звонят и спрашивают: «А у вас есть интим-услуги?» Такие гости сразу отваливаются на уровне звонка.

Честно говоря, в нашем зале даже негде оказывать интим-услуги. Есть только маленькая комната для приватов, с диванчиком и тревожной кнопкой на случай, если гость начнет распускать руки.

— Что входит в приват?

— Это эротичный танец с раздеванием. Для тебя одного. Он идет шесть минут, у нас стоил 1500 рублей. Мужчинам запрещено трогать девушек.

— То есть стриптизерши не оказывают интим-услуги?

— Внутри клуба — нет. Повторю, это запрещено, и не только у нас. Никто не хочет проблем с законом. Но я не исключаю того, что гость может уговорить девочек куда-то поехать вместе после окончания смены. И что там будет — я уже не знаю.

В таких случаях я могу ей по-человечески сказать, как подруге: «Не надо ехать. Пропадешь — и где тебя искать». Но я не мать, не сестра. Это их решение.