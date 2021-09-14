В Старокамышинске Челябинской области открылась школа искусств

Здание было капитально отремонтировано в рамках нацпроекта «Культура»

В поселке Старокамышинск Копейского городского округа после капитального ремонта открылась школа искусств № 1. Это первый ремонт с 1952 года — года основания школы. Стоимость работ в рамках нацпроекта «Культура» составила 11 миллионов рублей. На церемонии открытия присутствовали вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и глава города Копейска Андрей Фалейчик.

В здании заменены кровля, система отопления и система водоснабжения, проведена новая электропроводка, установлены световые и трафаретные фигуры на фасаде, пандус, таблички для слабовидящих детей. Отремонтированы и аудитории для занятий. Появился гардероб и кабинет живописи с гончарной мастерской. Куплены новые музыкальные инструменты.

Благодаря нацпроекту «Культура» школа смогла принять еще сорок учеников.