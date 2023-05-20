В Сосновском районе открылось молодежное пространство «Теплые коты»

Проект подготовили подростки из поселка Саргазы

20 мая в поселке Саргазы Челябинской области прошло открытие современного молодежного пространства «Теплые коты». Его придумали местные подростки.



«Теплые коты» открылись на площадке местного клуба. Там появились большая кулинарная студия, компьютерный класс для занятий 3D-моделированием, зал с мольбертами и материалами для рисования и комната отдыха с креслами-мешками и настольными играми.

«У молодежи не было места, где все могли бы собраться, пообщаться и поделиться опытом. Мы решили подать заявку на грант по проекту „Своя атмосфера“. Получили один миллион рублей и закупили все оборудование. Пространство работает бесплатно в любой день, кроме воскресенья»,— рассказал председатель совета молодежи Саргазинского поселения Дмитрий Кравченко.

Торжественное открытие посетила общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

«Замечательное молодежное пространство, где будет собираться молодежь. Место уже теплое и наполненное жизнью, уже проходят занятия и мастер-классы. Впереди летние каникулы, и мы точно знаем, где ребята будут проводить свое время»,— рассказала Ирина Текслер.

Открытие площадки приурочили ко Дню пионерии, который прошел 19 мая. Во дворе у клуба прошли дворовые игры, мастер-классы с плетением косичек, складыванием пилотки из бумаги и сборкой макета автомата.