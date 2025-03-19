В Сосновке восстановят здание городского училища начала XX века

Специалисты уже оценили текущее состояние дома

В поселке Сосновка Челябинской области отреставрируют здание Сосновского Алексеевского городского четырехклассного училища на улице Красных Казаков, 25. Объект культурного наследия местного значения уже осмотрен специалистами, рассказали в Госкомитете охраны ОКН.

После обследования составлен акт о текущем состоянии дома и прилегающей территории с пометками о сохранности несущих и ограждающих конструкций, отделки фасадов и интерьеров. На основании этого сформируют перечень необходимых ремонтных работ, их этапы и сроки реализации.

Городское четырехклассное училище было построено в 1908 году. Памятник истории считается образцом дореволюционной школьной архитектуры и характерным примером эпохи эклектики.