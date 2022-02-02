В сквер Искусств на челябинской набережной вернули исчезнувший арт‑объект

Композицию убирали для реставрации

В челябинский Арт-сквер вернули стеклянную композицию с деревьями. В начале декабря 2021 года листы демонтировали. Как пояснили в администрации города, арт-объект убрал подрядчик для реставрации и устранения недостатков.



Композиция появилась на месте спустя два месяца. Внешне конструкция не изменилась, разве что стекла стали чище.

Напомним, что арт-объект установили в августе 2021 года к открытию набережной за филармонией. Строительством набережной и сквера Искусств занималась компания «Строймеханизация».