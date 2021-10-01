В шоу «Россия — Urbanия» вышел выпуск про город в Челябинской области

Ведущий выяснил, на что лучше всего потратить 50 рублей в Чебаркуле, и узнал, сколько лет метеориту

Шоумен и ведущий программы «Еда, я люблю тебя» на телеканале «Пятница Тревэл» Эдуард Мацаберидзе делает еще одну программу — туристический гид «Россия — Urbanия». Вместе со съемочной группой блогер ездит по провинциальным городкам страны и доказывает, что в каждом из них есть что-то интересное.

В Сети опубликовали выпуск, посвященный Чебаркулю. Съемки проходили еще летом, тогда ведущего заметили в разных локациях Челябинской области.





Эдуард Мацаберидзе прогулялся по улицам Чебаркуля, обрадовался свежеуложенной плитке и чистым автобусным остановкам. А еще прокатился по озеру Чебаркуль до буя, которым отмечено место падения метеорита, посмотрел на памятную стелу в честь падения космического булыжника и даже в Исторический музей заглянул, где хранится обломок и бесценные знания о том, что метеориту на момент падения было 4,5 миллиарда лет.

Кроме того, шоумен побывал в музее школы № 6, где организована выставка в честь легендарного хоккеиста Валерия Харламова, заглянул в партизанскую деревню и осмотрел макет пугачевской крепости. Больше всего столичного блогера удивили фасады чебаркульского кинотеатра. Он порадовался, что в Челябинской области афиши для голливудских блокбастеров до сих пор рисуют местные художники.





Для гипотетических туристов Эдуард Мацаберидзе рассказ о среднем чеке за еду и проживание, но главное — выяснил, на что лучше всего потратить 50 рублей в Чебаркуле.

В финале программы шоумен выставил Чебаркулю баллы за туристическую привлекательность, благоустройство и транспортную доступность. Из 30 возможных городу досталось 17 блогерских баллов. Но это не отменяет хорошо отснятых местных видов.

Выпуск программы можно посмотреть на youtube-канале «Россия — Urbanия».