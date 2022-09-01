В Сети опубликовали видео со свадьбы Сауле Юсуповой в Челябинской области

Звезда «Женского стендапа» вышла замуж в Карталах

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Стендап-комик Сауле Юсупова сыграла свадьбу в Челябинской области. Торжество прошло в Карталах, откуда родом звезда шоу «Женский стендап» на ТНТ. Ее жених — казахстанский режиссер Аскар Узабаев.



Сауле и Аскар не афишировали свадьбу и не выкладывали в соцсети фото. Зато снимками делились друзья, а один из гостей — Данияр Альжанов — опубликовал видео, на котором запечатлел все ключевые моменты.

27 августа невесту забрали из родительского дома в Варне, церемонию бракосочетания провели в мечети, а банкет — в зале «Золотой век» в Карталах. На праздник даже приехала Белла Малу — участница шоу «Открытый микрофон» и «Женский стендап».

Напомним, что Сауле Юсуповой 29 лет, она врач по образованию, но отказалась от карьеры медика и занялась стендапом. Сначала участвовала в проекте «Магнитогорский Stand Up», а в 2017 году поехала на «Открытый микрофон» в Екатеринбурге, после чего получила приглашение на проект ТНТ «Женский стендап». Программа приобрела популярность, и Сауле стала одной из самых известных женщин-комиков в России. Девушка много шутит о стереотипах в отношении восточных женщин, о работе врача и жизни в Москве.



Видео: Данияр Альжанов @aridan105