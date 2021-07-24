В сети опубликовали лучшие снимки фотомарафона «Один день из жизни Троицка»

Порядка 40 фотографов приняли участие в фотомарафоне

В Челябинске подвели итоги фотомарафона «Один день из жизни Троицка». Фотомарафон прошел 10 июля в рамках международного фестиваля фотоискусства «Фотофест-2021». Около 40 фотографов в день марафона работали на разных площадках Троицка, чтобы показать, что происходит в небольшом городе за 24 часа.Фотографы побывали на электромеханическом заводе, в парикмахерской, цветочном салоне, кондитерской студии, в домах культуры, учреждения дополнительного образования, в троицком бассейне и на волейбольном матче. Многие просто прогулялись по городу в поисках интересных кадров или договаривались о персональных фотосъемках — например, фотограф из Чесмы Марина Овчинникова смогла попасть в Свято-Казанский женский монастырь, куда фотографов обычно не пускают.

Автор фото Сергей Зырянов

Жюри конкурса получило порядка 500 снимков от участников, лучшие работы были опубликованы в сообществе фотоклуба «Каменный пояс» во «ВКонтакте», а их авторы награждены денежными премиями. Общий призовой фонд фотомарафона составил 250 тысяч рублей.Лучшим фотографом назвали челябинского мастера городского пейзажа Олега Астахова — он стал обладателем премии в 55 тысяч рублей.

Автор фото Олег Астахов

Уровень фотографий очень высокий, даже в номинации до 18 лет. Все коллекции равные, и победителя было выявить очень сложно: разрыв в балах между 1-м и 10-м местом составила всего 6 балов,

— комментирует куратор фестиваля «Фотофест» Максим Грицук.

На втором месте Захар Шадрин из Златоуста и Сергей Зырянов из Челябинска, им присудили по 45 тысяч рублей. Третье место тоже поделили два автора: Михаил Трахтенберг (Челябинск) и Эдуард Кутыгин (Шадринск), они выиграли по 30 тысяч рублей.В номинации до 18 лет первое место заняли Ника Сапранкова, Кристина Чурикова и Мираб Хаятов. Молодым людям также полагались денежные призы — по 15 тысяч рублей.

Автор фото Эдуард Кутыгин

Напомним, что фотомарафон «Один день из жизни..» проходит в четвертый раз. В другие года аналогичный фотомарафон проходил в Сатке и Магнитогорске. Самый большой фотомарафон проводили сразу по всей Челябинская область.