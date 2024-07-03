В семье артистов Челябинского театра оперы и балета родилась королевская двойня

Малыши уже проявляют интерес к классической музыке

Дирижер челябинского театра имени Глинки Александр Матушкин и его супруга, солистка оперы Эльвира Авзалова, стали родителями двойняшек. Эльдар и Эмилия появились на свет 26 июня, а сегодня малышей выписали из роддома. Поздравить семью с пополнением приехали родные и друзья. Своими эмоциями от такого радостного события родители поделились с корреспондентами нашего медиахолдинга.

«Сегодня, в этот прекрасный солнечный день, после четырех дней непогоды и ненастья, я забираю своих любимых и дорогих Эмилию и Эльдара и дорогую свою супругу Эльвиру. Мы едем домой, мы родились!» — поделился счастливый отец.

Двойняшки станут главными слушателями и поклонниками своих родителей. Колыбельные им будет петь лауреат международных, всероссийских и республиканских конкурсов, сопрано челябинского оперного театра. Малыши уже сейчас демонстрируют интерес к классической музыке: еще в утробе реагировали на звуки виолончели, сейчас моментально засыпают под пение матери. А еще — исполняют первые арии: как рассказал Александр Матушкин, Эльдар уже распевался на весь этаж, а вот «пение» Эмилии паре еще предстоит услышать.

«Самый главный дебют в жизни состоялся! Надеюсь, что в скором времени музыкантов в нашей семье станет больше», — делится Эльвира Авзалова.

Присоединилась к поздравлениям и общественный деятель Ирина Текслер. С шариками и цветами она встречала семейную пару у роддома.

«Я поздравляю вас с этим знаменательным событием, я очень хочу, чтобы это были самые счастливые, самые здоровые детки. Эльвире — спокойных ночей, спокойных дней, чтобы у тебя все было по расписанию, чтобы их животики не болели, чтобы у них все было хорошо. Чтобы они росли на радость папе и маме», — отметила Ирина Текслер.

В год семьи все мамы Челябинской области на выписку получают подарок. Не стала исключением и семья Эльвиры и Александра. В подарочном наборе им передали коконы для новорожденных, подгузники, а также энциклопедию для молодых родителей.

В будущем Эльвира Авзалова планирует вернуться на челябинскую сцену.