В Сатке жители обеспокоены судьбой дома купца Алпатова

Здание-заброшку огородили красной лентой

В Сатке обеспокоены судьбой исторического здания на Комсомольской, 1. Это бывший особняк купца Алпатова, признанный объектом культурного наследия. В 2008 году он пережил пожар. Сгорел деревянный второй этаж, с тех пор усадьба стоит заброшенной. В управлении земельными и имущественными отношениями администрации Саткинского района рассказали, что дом планируют восстановить.



В 2021 году, после судебного разбирательства с бывшим владельцем, дом вернули в собственность Саткинского района.

«Сейчас в планах продажа здания в собственность и его последующее восстановление. Красная лента вокруг здания — для безопасности, чтобы никто туда не забирался. В доме нет ни электричества, ни дверей, другой защиты мы установить сейчас не можем. Стараемся как можно скорее решить вопрос с усадьбой, чтобы ее можно было привести в порядок»,— рассказала начальник управления земельными и имущественными отношениями Саткинского района Екатерина Кузина.





Дом купца Алпатова в 1950-е



Раньше в усадьбе находился Дом пионеров, но с конца 1990-х здание заброшено. Особняк Алпатова — объект культурного наследия Челябинской области.