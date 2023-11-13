В общественном креативном пространстве «Арт-Сатка» состоится лекция искусствоведа, заведующего отделом культурно-просветительских программ «Мультимедиа Арт Музея, Москва» (МАММ) Никиты Слинкина, посвященная творчеству известного советского спортивного фоторепортера Льва Бородулина.

«Эта выставка впервые была создана к 95-летию мастера, в 2018-м, и в том же году Льва Бородулина не стало. Проект был очень тепло принят в Москве, где вызвал море добрых эмоций и впечатлений. К 100-летию со дня его рождения мы решили его повторить и показать за пределами столицы»,— рассказала представитель «Мультимедиа Арт Музея, Москва» (МАММ) Диана Гурова.
Эксперты издательства «РуссПрессФото» полагают, что снимки Льва Бородулина стали эталоном репортажной фотографии. Выставка в ДК «Магнезит» приурочена к столетию фотографа и продлится до 3 декабря. Вход свободный.