В Сатке начался снос ветхо-аварийного здания, в котором когда-то был городской кинотеатр «Спутник». Больше десяти лет дом представляет собой классическую заброшку — объект исследования и первых граффити-опытов для местных школьников.
Кинотеатр «Спутник» был построен в 1960 году в центре города и являлся в то время полноценным центром культурной жизни. Горожане старшего поколения с ностальгией вспоминают, как ждали новых нарисованных афиш, ходили в кино на свидания и влюблялись. В 1990-х кинотеатр был закрыт. Само здание не имеет ни исторической, ни архитектурной ценности.
Решение о сносе здания принято администрацией Cаткинского района в начале 2022 года. На этом месте будут строить новую детскую школу искусств с двумя концертными залами и просторными студиями для занятий. Пока школа искусств имени Юрия Розума, признанная одной из лучших школ в Челябинской области, занимает часть старого здания бывшего общежития.
«Деньги на проектно-сметную документацию новой школы уже выделены из областного бюджета. К концу года мы рассчитываем, что проект пройдет государственную экспертизу, и в 2023/2024 году начнется строительство новой школы искусств», — рассказала экс-руководитель управления культуры администрации Саткинского района Татьяна Зябкина.
Напротив новой детской школы искусств, по замыслу руководителей Саткинского района, в здании бывшего филиала ЮУрГУ разместится краеведческий музей, проект которого уже готов и сейчас проходит госэкспертизу.
Два года назад благодаря Фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в Сатке был построен новый современный кинотеатр «Факел».
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