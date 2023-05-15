В Сатке презентовали новую архитектурную концепцию для улицы Ленина. Пешеходные дорожки вдоль скверов расширят и выложат плиткой. Появится площадь перед ДК «Магнезит», информационные таблички и места для отдыха. Для автомобилистов обустроят новые парковочные места.
Проект благоустройства назвали «Галерея скверов». Вдоль дороги на Ленина их 4: у ДК «Мегнезит», имени Елены Образцовой, Студенческий и Сквер Славы. К ним сделают подходы, установят новые скамейки и детские игровые зоны.
Новое городское пространство делают для жителей и для гостей города.
«Проект локально нужен для того, чтобы у саткинцев появилась прогулочное пространство, через которое у каждого горожанина появится доступ к зоне отдыха, которая ему нравится. Можно выбрать любой сквер, как зал в галерее»,— комментирует глава Саткинского района Александр Глазков.
Улица Ленина — часть туристической концепции Сатки. Она пересекается с главной торговой улицей города — Пролетарской. Этот перекресток — часть гостевого маршрута по городу.
Для гостей города установят информационные стенды с картами и описанием достопримечательностей. По задумке, с новой улицы можно будет удобно добраться до всех интересных мест — от ДК «Магнезит» до ГЭС «Пороги».
Примерная стоимость реализации — 145 млн рублей. Законченный проект подадут на Всероссийский конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений.
Если проект получит грант, то обновленная улица Ленина появится в Сатке уже к ноябрю-декабрю 2024 года.