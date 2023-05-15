В Сатке разработали архитектурную концепцию улицы Ленина

Авторы рассчитывают получить грант в 145 миллионов рублей

В Сатке презентовали новую архитектурную концепцию для улицы Ленина. Пешеходные дорожки вдоль скверов расширят и выложат плиткой. Появится площадь перед ДК «Магнезит», информационные таблички и места для отдыха. Для автомобилистов обустроят новые парковочные места.



Проект благоустройства назвали «Галерея скверов». Вдоль дороги на Ленина их 4: у ДК «Мегнезит», имени Елены Образцовой, Студенческий и Сквер Славы. К ним сделают подходы, установят новые скамейки и детские игровые зоны.





Новое городское пространство делают для жителей и для гостей города.

«Проект локально нужен для того, чтобы у саткинцев появилась прогулочное пространство, через которое у каждого горожанина появится доступ к зоне отдыха, которая ему нравится. Можно выбрать любой сквер, как зал в галерее»,— комментирует глава Саткинского района Александр Глазков.

Улица Ленина — часть туристической концепции Сатки. Она пересекается с главной торговой улицей города — Пролетарской. Этот перекресток — часть гостевого маршрута по городу.





Для гостей города установят информационные стенды с картами и описанием достопримечательностей. По задумке, с новой улицы можно будет удобно добраться до всех интересных мест — от ДК «Магнезит» до ГЭС «Пороги».





Примерная стоимость реализации — 145 млн рублей. Законченный проект подадут на Всероссийский конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений.

Если проект получит грант, то обновленная улица Ленина появится в Сатке уже к ноябрю-декабрю 2024 года.