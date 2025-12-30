В Сатке появится культурно-выставочный центр Русского музея

В нем будут показывать произведения искусства и просвещать жителей города

В Челябинской области откроется культурно-выставочный центр «Русский музей — Сатка». Новая площадка станет местом, где южноуральцам будут демонстрировать памятники культуры и искусства. Также центр позволит обмениваться опытом музейным специалистам, сообщают в региональном Минкульте.

Соглашение о сотрудничестве и реализации совместных образовательных и просветительских инициатив от лица правительства Челябинской области и Государственного Русского музея подписали губернатор Алексей Текслер и гендиректор музея Алла Манилова.

«Мы рассчитываем, что наш совместный проект станет точкой притяжения не только для жителей области, но и для туристов, студентов, школьников и участников профессионального сообщества со всей России. Уверен, что культурный центр „Русский музей — Сатка“ станет одной из визитных карточек региона», — рассказал глава региона.

В будущем в выставочном центре будут открывать экспозиции, в том числе из собрания Русского музея и других учреждений, проводить лекции и мастер-классы, внедрять инновационные технологии. Также планируется, что произведения из местных фондов будут экспонироваться в Русском музее.