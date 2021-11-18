В Сатке появился виртуальный гид

В дополненной реальности можно увидеть краткие описания достопримечательностей города

Теперь по Сатке можно прогуляться с виртуальным гидом. Мобильное приложение создает дополненную реальность, в которой загружены комментарии об основных достопримечательностях города. Достаточно просто навести камеру на интересующий объект или точку пространства, и на экране сразу же появится текст сообщения.



У исторических памятников города в приложении отображаются названия, а у граффити и муралов помимо названий видны еще и имена авторов. Все эти сообщения можно увидеть, если навести камеру в приложении.





Приложение называется ARNAMENT, сделали его челябинские разработчики, и доступно оно только для IOS. В нем любой пользователь может оставить сообщение на виртуальной карте. Создатели предлагают добавить поздравления, добрые пожелания или признания в любви. Виден текст будет всем, правда, продержится всего два дня, а потом пропадет.

Проект создан, чтобы повысить интерес горожан и туристов к достопримечательностям Сатки. В будущем Центр туризма обещает внедрить приложение и для Android-смартфонов.