В Сатке появился новый мурал с красным китом

На торце дома нарисовали картину путешественника Федора Конюхова

В Западном микрорайоне Сатки, на 40 лет Победы, 3, закончили новый мурал. На торце жилого дома появилась гигантская репродукция картины «К мысу Горн» путешественника Федора Конюхова.



Картину Конюхов написал под впечатлениями от перехода через Тихий океан на весельной лодке «Тургояк» в 2014 году. По словам Федора, его лодку долгое время сопровождал кит.

На здание работу перенес уральский граффити-артист Тимур Абдуллаев (Brazil). Фотографиями законченного мурала поделился в соцсетях глава города Александр Глазков.